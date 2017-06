U21-landstræner afviser aftalt spil: Det er latterligt

Italienernes 1-0-sejr over tyskerne fik begge hold videre til semifinalerne som henholdsvis vinder af gruppe C og som bedste toer på tværs af de tre EM-grupper.

Pavel Hapal, landstræner for Slovakiet, der røg ned som næstbedste toer og ikke kom videre, udtalte søndag, at "det, som tyskerne og italienerne leverede, var en skændsel. Det er ikke fairplay at spille på et 0-1-resultat. Sådan noget hører ikke til i fodbold".

Mandag fulgte Slovakiets premierminister, Robert Fico, op, da han kaldte kampen mellem Tyskland og Italien for "en farce". Det skete i et brev til Aleksander Ceferin, der er præsident for Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa).

Nu gider Italiens U21-landstræner, Luigi Di Biagio, ikke høre mere brok.

- Det er latterligt, det er en tabers undskyldninger, siger han ifølge det tyske nyhedsbureau dpa om Pavel Hapals anklager.

Luigi Di Biagio mener, at Italien forsøgte at score til 2-0 mod Tyskland, et resultat som ville have sendt Slovakiet videre til semifinalerne som bedste gruppetoer på tyskernes bekostning.

Hvis Tyskland havde udlignet til 1-1, var slovakkerne også kommet videre til semifinalerne som bedste toer i stedet for Italien.

Tysklands U21-landstræner, Stefan Kuntz, udtalte søndag, at det kun var i de afsluttende minutter af kampen, at Italien og Tyskland spillede henholdende.

- I de sidste tre minutter fik vi besked om, at resultatet ville række for begge hold. Så er det også menneskeligt, at man spiller bolden tilbage, sagde tyskeren.

Luigi Di Biagio mener, at Pavel Hapal bør straffes for sine beskyldninger.

- Uefa bør tildele ham karantæne. Man bør ikke tillade, at nogen insinuerer noget som det, siger Italiens U21-landstræner.

Italien spiller tirsdag klokken 21.00 EM-semifinale mod Spanien.

Klokken 18 mødes Tyskland og England i den første semifinale.