U21-landstræner: Superligaspillere kan skaffe EM-succes

16 ud af de 23 spillere, som mandag blev udtaget til Danmarks U21-EM-trup, spiller til daglig i Alka Superligaen. Det står i kontrast til det U21-landshold, som var med ved EM for to år siden.

U21-landstræner Niels Frederiksen savner dog ikke international erfaring i den trup, han har udtaget.

Spørgsmål: Ville du gerne have haft et mere internationalt snit over din trup?

- Nej, det kan man ikke sige. Jeg synes, at vi har mange dygtige spillere i Danmark og i Superligaen generelt. Jeg er sikker på, at nogle af de spillere i truppen om et år ikke længere vil spille i Superligaen, men være i udlandet.

- Det er ikke afgørende, om de spiller ude eller hjemme, det er afgørende, om spillerne har niveauet. Det har spillerne i vores trup, synes jeg.

- Vi så også Pione Sisto være med ved slutrunden for to år siden, hvor han gjorde en god figur, selv om han dengang var superligaspiller, siger Niels Frederiksen.

Profilerede spiller som Kasper Dolberg, Yussuf Poulsen, Andreas Christensen, Riza Durmisi, Pierre-Emile Højbjerg og Pione Sisto har alle alderen til at være med ved U21-EM, men de var ikke at finde i Niels Frederiksens trup.

I Dolberg og Yussuf Poulsens tilfælde skyldes det, at deres klubber - Ajax og RB Leipzig - har sagt nej på vegne af spillerne. De to danskere ville ellers gerne med, men det var de ikke nødvendigvis kommet, selv om klubberne skulle have været positive.

Spørgsmål: Yussuf Poulsen og Kasper Dolberg ville gerne selv være med. Ville du have udtaget dem, hvis de var til rådighed?

- Jeg har et princip om, at jeg går ind i en dialog om hypotetiske spørgsmål. Man skal forstå, at en udtagelse er en dynamisk proces af tilvalg og fravalg, og det gør også spørgsmålet svært at svare på, siger Niels Frederiksen.

Ifølge U21-landstræneren er Andreas Christensen ikke med på grund af sit skifte tilbage til Chelsea, mens Riza Durmisi har haft problemer med baglåret og har brug for en længere pause.

Pione Sisto er træt efter en lang sæson i Celta Vigo, mens Pierre-Emile Højbjerg og Viktor Fischer har spillet for lidt til at være i betragtning.

Niels Frederiksen fortæller, at han oppe i sit hoved udtog truppen endegyldigt for en uge siden.

Her fandt han plads til to potentielle U21-debutanter i form af målmanden Daniel Iversen fra Leicester og Mathias Jensen fra FC Nordsjælland.

I tillæg var også Farum-klubbens Mads "Mini" Pedersen og Twentes Joachim Andersen blandt de få, små kaniner i hatten.

- Det er spillere, som har gjort det godt over en længere periode. Jeg er sikker på, at de kommer og vil gøre alt for at gribe de chancer, de får, siger Niels Frederiksen.

Danmark åbner U21-EM 18. juni mod Italien. Dernæst venter opgør mod Tyskland og Tjekkiet.