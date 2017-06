U21-landstræner: Nederlag vil være en katastrofe

En del af forklaringen finder man i turneringens format. Deltagerantallet er gået fra 8 til 12 hold, til gengæld går kun de tre gruppevindere og den bedste toer videre til turneringens semifinaler.

- Det er et mærkeligt format. På den ene side er det lige knap nok at spille uafgjort - det er faktisk ikke helt nok - til gengæld er det en katastrofe at tabe, siger U21-landstræneren.

Samme opfattelse er offensivspilleren Andrew Hjulsager af.

- Der er ikke råd til fejl. Hvis vi taber en enkelt kamp, så tror jeg, det er slut, siger han.

Danmark er ud over Italien også i gruppe med en anden favorit, Tyskland, samt Tjekkiet.

Det danske hold får den på papiret sværeste start på turneringen, mener Niels Frederiksen. Italienerne er nemlig gruppens bedste hold.

- Hvis man kigger på navnene, så synes jeg, Italien har den stærkeste trup, selv om vi ved, at tyskerne altid kommer med en stærk trup.

- Hvis man kigger spiller for spiller, hvilken erfaring de har, hvilket niveau de spiller på, og hvor lang tid de har spillet på det niveau, så er Italien og Tyskland favoritter. De spiller nærmest i Serie A og Bundesligaen alle sammen.

- Så ser jeg os og Tjekkiet som værende meget lige, siger han.

Blandt de bedste italienere fremhæver han kantspillerne Federico Bernardeschi (Fiorentina) og Domenico Berardi (Sassuolo) samt målmandskometen Gianluigi Donnarumma (AC Milan).

Generelt er italienernes mange Serie A-spillere på et højere niveau end de danske spillere.

- De er fysisk stærke, de er meget atletiske, boldsikre, snu og godt taktisk opdraget. Det er nogle allroundspillere på et meget højt niveau. På den måde minder de lidt om vores trup, de er bare på et højere niveau.

- Der er flere potentielle verdensstjerner hos Italien, men det er ikke sikkert, at deres kollektiv kommer til at fungere, og det skal det, for at de kan vinde over os, siger Niels Frederiksen.

Danmarks EM-åbner mod Italien begynder klokken 20.45.