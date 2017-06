U21-landstræner: EM-spillere har blødt for Dannebrog

Det rakte ikke til EM-avancement, men de danske U21-landsholdsspillere i fodbold har gjort alt i deres magt for at opnå succes ved slutrunden i Polen.

- Jeg er glad for præstationen og sejren. Vi havde talt om, at vi skulle vise vores udtryk og attitude, selv om vi ikke havde så meget andet at spille for ud over æren og logoet på brystet.

- Drengene skal have et kæmpe cadeau for at give alt i en kamp, som var svær, og hvor kræfterne ikke var 100 procent. Det gør mig glad og stolt.

- Spillerne ville bløde for at holde Dannebrog rød, og det var rigtig dejligt at se. Gutterne stod sammen derinde og spillede en rigtig fin kamp, og de arbejdede stenhårdt, siger Niels Frederiksen.

Den danske sejr var forgæves, fordi holdet allerede inden kampen havde udspillet EM-rollen efter nederlag på 0-2 og 0-3 til Italien og Tyskland.

Set ud fra styrkeforhold var udfaldet af EM-gruppespillet nogenlunde som forventet, men ikke tilfredsstillende set med danske briller.

- Jeg er stadigvæk ærgerlig over, at vi ikke kunne noget mere mod Italien og Tyskland.

- Vi har leveret tre fornuftige kampe, men vi er ærgerlige over, at vi ikke var dygtige nok til at nå semifinalen, men vi fik trods alt sluttet godt af, siger U21-landstræneren.

Han bemærker, at U21-landsholdet gennem de seneste to år har tabt til fire hold - de fire hold, der har taget sig af pladserne i EM-semifinalerne: Spanien, England, Tyskland og Italien.

I de to nederlag ved EM havde danskerne det svært og kom kun frem til få muligheder. Chancer var der mange flere af mod Tjekkiet, men taktikken var ikke ændret.

- Vores intention har ikke været anderledes end i de to første kampe, men kampene blev forskellige, fordi modstanderne var anderledes, siger Niels Frederiksen.

Med to mål og to assist spillede Kenneth Zohore en nøglerolle i den enlige danske EM-sejr. Han var en af de 15 spillere i den danske trup, der falder for aldersgrænsen og ikke længere må spille ungdomslandskampe.

Otte af spillerne i EM-truppen har til gengæld alderen til også at være med på holdet i de kommende to år frem mod den næste slutrunde.

Blandt dem finder man Mads "Mini" Pedersen, Mathias Jensen og Marcus Ingvartsen, der hver især gjorde en god figur i 4-2-sejren over Tjekkiet.

- Jeg føler mig overbevist om, at vi også får et rigtig stærkt U21-hold i næste omgang, siger Niels Frederiksen.