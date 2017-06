U21-landstræner: Det vil være selvmord at ændre taktik

Det slår Niels Frederiksen fast på et pressemøde forud for onsdagens kamp.

Det danske U21-landshold går på banen med samme taktik, når holdet er tvunget til at vinde over Tyskland ved U21-EM, som danskerne benyttede sig af i 0-2-nederlaget mod Italien.

- Vi skal vinde kampen, og det ved vi på forhånd. Taktisk gør vi det ikke på en anden måde. Det vil være selvmord.

- Vi skal stadigvæk forsvare os godt, og så skal vi være bedre til at skabe chancer, end vi var mod Italien. Vi vil investere en smule mere på den sidste tredjedel af banen.

- Vi må ikke slippe vores organisation, for vi møder et stærkt hold, men vi kommer forhåbentlig til at tage lidt flere chancer i nogle situationer og presse lidt højere.

- Det vil være rent selvmord at flyve frem over stepperne. Når man møder et hold, som er rigtig stærkt, skal vi sikre, at strukturen er på plads. Det er sådan, man et slår et hold, der måske er dygtigere end en selv, siger Niels Frederiksen.

U21-landstræneren var flankeret af Mikkel Duelund og Lucas Andersen på pressemødet.

Forud for søndagens kamp mod Italien var det to spillere fra startopstillingen, som var med til pressemødet - hvilket også er kutyme ved internationale klubkampe.

Niels Frederiksen ville dog ikke love en startplads til Mikkel Duelund, der startede ude mod Italien.

- Det kan jeg ikke sige noget om. Mikkel er en talentfuld ung spiller, og det er en god erfaring at komme her, siger Niels Frederiksen.

- Men det betyder heller ikke, at du ikke starter inde, hvisker Niels Frederiksen til Mikkel Duelund til stor latter for de fremmødte journalister.

Jakob Blåbjerg var ude med et maveonde mod Italien, men han er klar til Tyskland-kampen.

- Jeg er 100 procent sikker på, at han er klar til at spille i morgen, siger Niels Frederiksen.