U21-landsholdsspiller vil undgå pinligt EM uden mål

Men det vil være pinligt, hvis status også efter den kamp, er at holdet ikke har scoret ved EM, siger højrebacken Frederik Holst, der onsdag var med til at tabe 0-3 til Tyskland.

- Det vil sgu være lidt pinligt, hvis vi rejser hjem uden at have scoret. Specielt når man tænker på, at vi har haft mulighederne for at score.

- Det vil gøre mig sindssygt skuffet og tosset, hvis vi render rundt og har scoret nul mål, når vi rejser hjem herfra. Det kommer ikke til at ske, lover Frederik Holst.

Selv om det er blevet til to ganske klare nederlag i turneringen, mener han, at der spillemæssigt har været takter til, at han tør tro på, holdet rejser fra EM med en sejr over Tjekkiet, der stadig kan nå semifinalen.

- I perioder mod Italien og mod Tyskland viste vi, at vi kan spille med mod de bedste, men ikke i lange nok perioder. Tjekkiet slog Italien, så det er også et fint hold, som nu har noget at spille for i den sidste kamp.

- Vi vil gerne sætte en kæp i deres hjul og vise overfor os selv og for jer, at vi ikke bare er kommet her for at lalle rundt, siger Holst.

Trods momentvis godt spil mod Tyskland og enkelte danske muligheder kom en dansk scoring aldrig onsdag aften.

I stedet scorede tyskerne først et perlemål, men det var 2-0-scoringen efter hjørnespark, som gjorde mest ondt på det danske hold, som dermed var så godt som ude af turneringen.

- Vi følte egentlig, vi havde godt styr på dem ved 0-1, og så er en dødbold det sidste, som de må score på. Der var vi passive, og det var ikke skidegodt. Det irriterer mig helt sindssygt, at de scorede der, siger Frederik Holst.

Efter 2-0-målet satsede danskerne fortsat lystigt, før tyskerne gjorde det til 3-0 efter 79 minutter.