U21-landsholdsmålmand følger gerne med Esbjerg i 1. division

Jeppe Højbjerg har med stor succes vogtet målet for det danske U21-landshold gennem de seneste to år, mens det på klubplan ikke er gået helt så godt for den 22-årige målmand.

Det kan meget vel blive med Jeppe Højbjerg på holdet, siger målmanden, som i disse dage er samlet med U21-landsholdet til EM-slutrunden i Polen.

- Udgangspunktet er, at Esbjerg gerne vil beholde mig, og det er jeg også klar på.

- Klubben har ikke sagt til mig, at den vil af med mig, og jeg har heller ikke sagt, at jeg ikke vil være der, så udgangspunktet er, at jeg skal spille i Esbjerg efter sommerferien, siger Jeppe Højbjerg.

Spørgsmål: Er det interessant som fast U21-landsholdsmålmand at skulle spille i 1. division?

- Det ved jeg ikke. Man vil altid gerne spille på det højest mulige niveau, men jeg overlever nok, hvis jeg skal spille et år i 1. division.

- Jeg var med til at spille os ned, så jeg kan også godt være med til at spille os op igen. Jeg tror ikke, at det vil ødelægge min karriere, hvis jeg skal spille et år i 1. division, fordi jeg trods alt stadigvæk er så ung, siger målmanden.

Han medgiver, at han kan bruge den kommende U21-slutrunde til at gøre sig interessant for de klubber, der mangler en målmand til næste sæson.

- Det her er en meget god mulighed for at vise sig frem. Det er en stor slutrunde, og der er mange, som gerne vil følge med og se på unge spillere, så det er helt sikkert et godt udstillingsvindue, siger han.

Derfor kan en stor præstation bane vejen for et drømmeskifte.

- Som fodboldspiller drømmer man altid om at komme til udlandet, og jeg vil da lyve, hvis jeg sagde andet, end at jeg også gør det. Men hvornår, det ved jeg ikke.

- Hvis jeg gør det godt her ved EM eller for Esbjerg efter sommerferien, så skal jeg nok få den mulighed, siger Jeppe Højbjerg.

Han var impliceret i et af målene, da Esbjerg i slutningen af maj tabte 2-3 ude til Horsens og endegyldigt rykkede ud af Superligaen.

U21-EM kommer belejligt i forhold til at tackle den skuffelse.

- Det er dejligt at have noget andet at tænke på. Jeg har et EM, som forhåbentlig bliver en god oplevelse med kampe mod gode modstandere.

- Det er rarere at tænke på end en opstart frem mod en sæson i 1. division, siger Højbjerg.

På tværs af alle ungdomslandshold har målmanden spillet 37 kampe.