U21-landsholdsanfører skifter fra Fulham til Burton

Fodboldspilleren Lasse Vigen Christensen skifter fra Fulham til Burton Albion i den næstbedste engelske række.

Det meddeler Burton Albion, som på sin hjemmeside offentliggør, at man har lejet den danske U21-landsholdsanfører for et halvt år.

- Man håber at gøre en forskel i en positiv retning, når man skriver under med et hold. Jeg er kommet hertil for at gøre alt for at hjælpe holdet.