U21-landsholdet vil trætte og irritere tjekker

Det tjekkiske U21-landshold i fodbold er formentlig tvunget til at slå Danmark med mindst tre mål lørdag aften i Tychy for at have en chance for at kvalificere sig til EM-semifinalen.

Det skal danskerne gøre til en fordel. Planen er at holde i bolden for at stresse tjekkerne, siger U21-landstræner Niels Frederiksen.