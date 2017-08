U21-landsholdet påtager sig favoritrolle og sigter mod EM

- Vores målsætning er at kvalificere os til den slutrunde i Italien. Selvfølgelig er målsætningen det, og det står vi ved. Vi er favoritter og topseedede i puljen, og det skal vi prøve at leve op til.

- Det bliver ikke nemt, men det er klart ambitionen at nå EM, siger Niels Frederiksen.

Gruppen tæller også Finland, Georgien og Litauen. Gruppevinderen kvalificerer sig til EM, mens de fire bedste ud af ni toere skal spille playoff om de to sidste pladser.

På Niels Frederiksens hold er der otte gengangere fra sommerens U21-slutrunde i Polen. De øvrige spillere fra dengang er faldet for aldersgrænsen.

Derfor er det i store træk et helt nyt hold, som skal spilles sammen.

Holdet har ikke haft forberedelseskampe før kampen mod Færøerne, og landstræneren ser det ikke nødvendigvis som en fordel at skulle starte mod et formodet meget svagere hold.

- Katastrofen bliver jo meget større, hvis vi ikke vinder. Det er selvfølgelig meget rart, at vi ikke starter med at møde det højest seedede hold i puljen ud over os selv, altså Polen.

- Men vi ved, at der ikke er nemme kampe. Sidst vi mødte Færøerne med et U21-landshold, spillede vi 1-1, og det var altså den danske årgang, som senere kom frem til semifinalen ved EM i Tjekkiet for to år siden.

- Så vi må ikke tage noget for givet, selv om vi selvfølgelig er favoritter i de to første kampe, siger Niels Frederiksen.

Tirsdag skal Danmark møde Litauen i Aalborg.

Torsdagens kamp mod Færøerne begynder klokken 17 dansk tid, mens tirsdagens hjemmekamp begynder klokken 18.