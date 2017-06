U21-landshold passer på profiler før EM-åbning

Det var for at skåne profiler som Marcus Ingvartsen, Lasse Vigen Christensen og Andrew Hjulsager, mens Christian Nørgaard var udgået med et trælår.

Det forklarer U21-landstræner Niels Frederiksen.

- Vi passer lidt på dem, indleder han.

- Marcus Ingvartsen har lidt med det ene ben, som er lidt belastet. Han kunne sagtens have trænet videre, men vi prioriterer at passe på ham. Der er ikke grund til at tage chancer.

- Det er lidt det samme med Lasse Vigen. Vi har haft nogle lange og hårde træninger, og Vigen har ikke haft holdtræning i et stykke tid, så derfor passer vi en lille smule på ham.

- Jeg ved ikke, hvad der var med Hjulsager. Jeg tror måske bare, han var blevet træt, for der var ikke noget i vejen med ham, siger Niels Frederiksen.

Han regner med, at alle tre er klar til at kunne få fuld spilletid, når Danmark søndag åbner EM mod Italien.

- Generelt er jeg ikke bekymret for nogen af dem - heller ikke i forhold til, om de kan spille 90 minutter. Hvis vi ikke passede på dem nu, så ville jeg måske være lidt bekymret, men vi passer på dem, siger U21-landstræneren.

Før de andre spillere havde sat sig til rette på bænken var Christian Nørgaard humpet i omklædningsrummet med støtte fra to behandlere.

Han fik et trælår i en duel med Kenneth Zohore. Senere humpede Nørgaard tilbage på banen for at skrive autografer til de mange børn, der var mødt op for at se danske spillere i Krakow.

To timer senere på spillernes hotel kunne han gå ubesværet rundt uden støtte.

- Han skal nok blive klar, slår Niels Frederiksen fast.

Danmarks første to træninger har varet i underkanten af to timer. De sidste to træninger inden EM-åbneren bliver kortere.

- Vi kommer til at skrue lidt ned på både træningstid og intensitet. Vi har meget bevidst planlagt, at vi på de to første træninger hernede skulle skralde lidt igennem og spille 11 mod 11 på en stor bane.

- Det har vi gjort. Og så har der været en del taktiske ting, som vi har skullet igennem, så det har været nogle relativt lange træningspas. Vi måler dem med gps'er, så det er ikke sådan, at vi har overbelastet dem, siger Niels Frederiksen.