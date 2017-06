U21-back regner med comeback mod Tyskland

Når danskerne onsdag skal forsøge at rette op på søndagens 0-2-nederlag mod Italien med en sejr over Tyskland, regner Blåbjerg med, at han igen er helt frisk til at kunne spille.

- Det er ikke sådan, at jeg har det dårligt nu, jeg har bare ikke energi til at kunne spille 90 minutter på et højt niveau.

- Havde vi haft 24 timer mere, så havde der været bedre sandsynlighed for, at jeg kunne have spillet mod Italien. Så onsdag burde ikke være noget problem, siger Blåbjerg.

Under opvarmningen kunne han fornemme, at det ikke ville være til holdets bedste, hvis han spillede mod Italien.

- Vi håbede, at jeg kunne blive klar, men under opvarmningen kunne jeg mærke, at der ikke var kræfter til det. Jeg syrede til, hvis jeg bare var oppe i en sprint på ti meter. Det ville aldrig ske under normale omstændigheder.

- Jeg synes ikke, at det ville være ansvarligt over for mine holdkammerater at spille kampen på 80 procent, når de andre sidder derude og tripper for at komme ind og spille. Det eneste rigtige var at melde fra, siger Blåbjerg.

Mens AaB-spilleren missede lørdagens træning, havde målmand Jeppe Højbjerg dagen forinden været fraværende - ligeledes på grund af et maveonde. Også Rasmus Nissen har været ramt.

Af frygt for at virussen skulle sprede sig yderligere, fik alle spillere lørdag separate værelser.

Det er dog næppe Jeppe Højbjerg, som har spredt en virus på spillerhotellet.

- Jeg havde ikke haft kontakt med Jeppe Højbjerg på nogen måde. Hvis jeg skulle smittes af nogen, skulle det være af Frederik Børsting, men ham har jeg heller ikke kysset med, siger Jakob Blåbjerg muntert.