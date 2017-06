U21-EM: Tyskland og Italien anklages for aftalt spil

Italiens 1-0-sejr over tyskerne i gruppe C gjorde italienerne til gruppevindere, mens Tyskland med seks point og en målscore på 5-1 er videre som den bedste toer i de tre grupper ved EM.

Et andet sted i Polen sad Slovakiets U21-landstræner, Pavel Hapal, derimod og skummede af raseri.

- Jeg er ubeskriveligt skuffet, siger han ifølge det tyske fodboldmagasin Kicker.

- Det, som tyskerne og italienerne leverede, var en skændsel. Det er ikke fairplay at spille på et 0-1-resultat. Sådan noget hører ikke til i fodbold, siger Pavel Hapal.

Hans hold spillede den sidste gruppekamp torsdag og måtte altså vente to dage på at kende den videre EM-skæbne.

Hvis Tyskland havde udlignet til 1-1 mod Italien, var italienerne røget ned på andenpladsen i gruppe C med fire point. Og så var Slovakiet gået videre som bedste gruppetoer ved EM.

Slovakkerne sluttede med seks point og 6-3 i målscore i gruppe A.

Og hvis Italien havde scoret yderligere et mål og vundet 2-0 over Tyskland, var slovakkerne også avanceret til semifinalen på bekostning af tyskerne, fordi slovakkerne havde scoret flere mål end tyskerne, der i så fald havde haft en målscore på 5-2.

Men ingen af de to scenarier gik altså i opfyldelse, blandt andet fordi hverken Tyskland eller Italien havde den store interesse i at sætte noget over styr i slutfasen af lørdagens kamp i Krakow.

Det skyldtes også, at Tjekkiet, der havde tre point før lørdagens kampe, samtidig var bagud og siden tabte 2-4 til Danmark i den anden kamp i gruppe C.

- I de sidste tre minutter fik vi besked om, at resultatet ville række for begge hold. Så er det også menneskeligt, at man spiller bolden tilbage, siger Tysklands U21-landstræner, Stefan Kuntz.

Han får ikke overraskende opbakning fra Det Tyske Fodboldforbunds sportsdirektør, Horst Hrubesch.

- Det er helt normalt, synes jeg, at man forsøger at spille sikkert i de sidste fem-seks minutter, siger han.

Afslutningen på kampen mellem Tyskland og Italien ved U21-EM åbner imidlertid op for et betændt sår i tysk fodboldhistorie.

Lørdag er det 35 år siden, at det daværende Vesttyskland spillede sig videre fra det indledende gruppespil ved VM i Spanien.

Det skete med en 1-0-sejr over Østrig i en kamp, der blev kendt som "ikkeangrebspagten i Gijón".

Resultatet betød, at Østrig lige som Vesttyskland kom videre fra gruppen med samme pointantal som Algeriet og en bedre målscore end det afrikanske hold, der dagen før havde spillet sin sidste gruppekamp.

I kampen i 1982 scorede den i dag 66-årige Horst Hrubesch til 1-0 for Vesttyskland efter ti minutters spil.

Herefter udviklede resten af kampen sig til en parodi, fordi ingen af holdene havde interesse i, at der blev scoret flere mål i kampen.