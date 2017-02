Tysklands landsholdslegende Philipp Lahm stopper karrieren

Det bekræfter Lahm selv, efter at Bayern München tirsdag vandt 1-0 over Wolfsburg i den tyske pokalturnering.

- Jeg har besluttet at stoppe med at spille fodbold efter denne sæson, siger 33-årige Lahm efter kampen.

Lahm føler ikke, han kan blive ved med at levere toppræstationer, hvis han spiller videre.

- Jeg er sikker på, at jeg stadig kan levere gode præstationer, indtil sæsonen slutter, men ikke mere end det, siger Bayern Münchens anfører.

Den mangeårige tyske landsholdsspiller fortæller også, at han har afslået et tilbud om at blive sportsdirektør i Bayern München.

- Det er ikke det rigtige tidspunkt for mig at træde et skridt op hos FC Bayern. Det har jeg besluttet. Til sommer får jeg igen et privatliv, og der får jeg tid til at tage mig af andre ting, siger Lahm.

Philipp Lahm spillede lørdag sin kamp nummer 500 for det tyske mesterhold. Han har endnu et år tilbage af sin kontrakt, men den lille forsvarsspiller lægger altså støvlerne fra sig inden da.

Efter Tysklands VM-titel i 2014 trak Philipp Lahm sig også tilbage fra landsholdsfodbold. Han nåede at optræde 113 gange for Tyskland.

Lahm har været hos Bayern München siden 1995, hvor han kom til som 11-årig.

Han var kortvarigt lånt ud til VfB Stuttgart i 2003/04, men ellers har han spillet hele sin karriere i den sydtyske storklub.

Philipp Lahm nåede blandt andet at vinde en såkaldt treble, da han som Bayern Münchens anfører i 2012 vandt både det tyske mesterskab, pokalturneringen og Champions League.