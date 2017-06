Tysklands anfører: Vi fortjente uafgjort mod Danmark

Danmarks fodboldlandshold var tirsdag aften få minutter fra at besejre et reservespækket tysk landshold i jubilæumskampen i Brøndby, der markerede 25-året for Danmarks EM-finalesejr over Tyskland.

Til sidst lykkedes det dog for verdensmestrene at få udlignet til 1-1, da Joshua Kimmich scorede på et saksespark.