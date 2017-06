Tyskland knækker spanske favoritter i U21 EM-finale

Det blev en kendsgerning, da tyskerne fejrede nationens anden EM-titel for U21-landshold ved at besejre tandløse Spanien 1-0 i finalen i polske Krakow.

Spanien var på forhånd favorit. Spanien sendte også Italien ud af turneringen i semifinalen og bookede billet til finalen med en 3-1-sejr.

Her strålede Atlético-stjernen Saúl Niguez, da han med et hattrick scorede alle Spaniens mål.

Dermed åbnede spanierne for muligheden for at tangere Italiens rekord. Den lyder på fem EM-titler.

Spanien havde før finalen vundet europamesterskabet for U21-landshold fire gange. Det skete senest i 2013.

Hverken Saúl Niguez eller de øvrige spanske profiler kunne dog leve op til semifinalen, og spanierne havde ikke meget at byde på i første halvleg.

Der var ikke meget, der tydede på, at Spanien skulle afløse Sverige som europamester, da spanierne ikke skabte meget offensivt.

Der blev heller ikke scoret i første halvlegs første 40 minutter, men så skete der noget, og det var i stedet tyskerne, der bed fra sig.

Jeremy Toljan fra Hoffenheim nærmest smadrede et indlæg ind i hovedet på Hertha Berlins Mitchell Weiser.

Da afleveringen var meget hård, fik Michell headet bolden kraftfuldt i en bue forbi den spanske keeper Kepa Arrizabalaga.

Dermed kunne tyskerne gå til pausen foran 1-0, og det formåede de spanske favoritter ikke at ændre på frem mod kampens sidste kvarter.

Her havde tyskerne haft dobbelt så mange skud på mål, og den statistik lød på 14-7 i Tysklands favør, mens også det tyske centerforsvar indtil da havde vist stor styrke.

Det lykkedes ikke Spanien at få scoret, og dermed kunne de tyske spillere juble over triumfen, mens der inden for få dage kan være mere tysk succes på vej.

Det tyske A-landshold spiller søndag finale i Confederations Cup, hvor modstanderen er Chile.