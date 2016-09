Tysker nærmer sig førsteplads og Wozniacki

Angelique Kerber er videre til kvartfinalen i US Open efter sejr i to sæt over den 14.-seedede Petra Kvitova.

Samtidig er et møde mellem Kerber og Caroline Wozniacki kommet et skridt nærmere.

Serena Williams, der også stadig er med i turneringen og har vundet den seks gange, skal nu mindst kæmpe sig i finalen, hvis ikke tyskeren skal overtage tronen på kvindernes rangliste.

- Da jeg var barn, drømte jeg om at vinde (grand) slams og en dag være nummer et.

- Jeg forsøger at undlade at lægge pres på mig selv, for jeg ved, at jeg skal vinde et par kampe mere for at nå førstepladsen, siger Angelique Kerber efter sejren over Petra Kvitova.

Angelique Kerber, der vandt årets første grand slam-turnering i Australien, slog Kvitova med knivskarpt spil fra baglinjen - godt hjulpet på vej af tjekkens mange uprovokerede fejl.

Kvitova, der blandt andet har vundet Wimbledon to gange og senest slog Caroline Wozniacki ud af OL i Rio, tabte det afgørende parti i andet sæt på en dobbeltfejl.

Med sejren skal tyskeren i kvartfinalen møde italienske Roberta Vinci, der er seedet som nummer syv ved US Open og er lidt af en drømmeknuser.

I sidste års turnering var det således Vinci, som slog Serena Williams ud i semifinalen og dermed knuste amerikanerens håb om at vinde alle fire grand slams i en og samme sæson.

Italieneren slog ukrainske Lesia Tsurenko 7-6, 6-2 i sin ottendedelsfinale.

Vinderen af mødet mellem Kerber og Vinci skal i årets semifinale møde enten Caroline Wozniacki eller Anastasija Sevastova.