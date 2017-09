Tyske verdensmestre snupper smal sejr og nærmer sig VM

Dermed topper Tyskland gruppe C med 21 point for syv kampe. Tyskerne har scoret imponerende 29 mål og kun lukket to mål ind.

Verdensmestrene fra 2014 måtte dog kæmpe lidt hårdere for fredagens sejr, end det har været tilfældet i deres seneste kvalifikationskamp.

Sejren blev således først sikret på en scoring i det 88. minut.

Her satte forsvarsstjernen Mats Hummels panden på et indlæg fra Toni Kroos, og han kunne dermed sende tyskerne godt på vej mod Rusland.

Timo Werner havde bragt tyskerne foran efter fire minutters spil, inden Vladimír Darida udlignede i det 78. minut.

Men det lykkedes altså tyskerne at hive endnu en sejr hjem i sidste øjeblik.

I en af de øvrige kampe i gruppe C vandt Nordirland 3-0 over San Marino.

Dermed har nordirerne stadig en teoretisk chance for at hente Tyskland. Nordirland indtager lige nu gruppens andenplads med 16 point.

Norge var også i aktion fredag aften, og her blev det hjemme til en 2-0-sejr over Aserbajdsjan. Norge ligger nummer fire i gruppe C med syv point for syv kampe. Aserbajdsjan har samme pointantal på femtepladsen.