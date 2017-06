Tysk udligning irriterer landsholdsmålmand grænseløst

Det danske fodboldlandshold var få minutter fra at sikre en stor skalp ved at slå de tyske verdensmestre, men i næstsidste ordinære spilleminut udlignede tyskerne til slutresultatet 1-1 på et saksespark.

- Deres mål til sidst irriterer mig grænseløst. Jeg har ikke haft et clean sheet (rent mål) på Brøndby Stadion i foråret, og jeg håbede lige, at jeg kunne få det første, siger Rønnow.

Til daglig har målmanden også hjemmebane i Brøndby, men det er allerede meldt ud af både Rønnow og Brøndby, at han skal sælges i løbet af sommeren.

I den henseende medgiver målmanden, at han fik vist sig godt frem for interesserede bejlere. Blandt andet med en formidabel refleks efter et hjørnespark i anden halvleg.

- Der var lidt at lave, og jeg er glad for, at jeg kunne bidrage med nogle redninger. Det var det positive, men det er ærgerligt, at de fik scoret til sidst.

- Personligt fik jeg vist det, som jeg gerne vil, og selvfølgelig giver det noget ekstra selvtillid at have stået godt mod en dygtig modstander.

- Det næste skridt for mig er internationalt, og jeg synes, at jeg fik vist, at jeg godt kan være med på det niveau, siger målmanden.

Det var femte gang på ni måneder, at han stod i stedet for en skadet Kasper Schmeichel i landsholdssammenhæng.

Rønnow forventes også at skulle stå lørdagens VM-kvalifikationskamp i Kasakhstan, og her skal det danske forsvar gentage præstationen fra tirsdagens remis mod Tyskland.

- Defensiven fungerede godt. Der var en god forståelse mellem hinanden. Vi vidste godt, at der ville komme perioder, hvor vi ville være under pres, men det håndterede vi godt.

- Jeg har spillet sammen med Andreas Christensen og Jannik Vestergaard tidligere på ungdomslandsholdet, og Riza Durmisi har jeg spillet en sæson med i Brøndby, så på den måde havde jeg allerede en god relation til tre ud af fire i forsvarskæden, siger Rønnow.