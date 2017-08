Tysk topsprinter udgår fra Vueltaen med bronkitis

- Jeg har aldrig været nødt til at udgå af en grand tour, så jeg er ekstremt skuffet over at forlade Vueltaen, siger Degenkolb til holdets hjemmeside.

Sprinteren havde store planer om blandt andet at hjælpe holdets spanske kaptajn, Alberto Contador, som stopper karrieren efter Vueltaen.

- Jeg kom i god form og med to mål: At vinde en etape og hjælpe Alberto til at få et virkelig godt resultat i sit sidste løb som professionel rytter.

- Uheldigvis blev jeg syg for to dage siden, og det var det. Jeg forsøgte at kæmpe mig igennem etaperne, og jeg håbede, at kroppen ville komme sig.

- Jeg havde to ben, men når man ikke kan trække vejret ordentligt, så er det bare umuligt at blive ved, forklarer Degenkolb.

Han er ærgerlig over præstationerne i denne sæson.

- For at være ærlig er jeg virkelig frustreret. Jeg begyndte sæsonen godt med en sejr i Dubai og adskillige top-10-placeringer i forårsklassikerne.

- Men efterfølgende er det bare ikke gået, som jeg havde forventet og håbet, lyder det fra Degenkolb.