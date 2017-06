Tysk topsprinter føler med vanæret Jan Ullrich

En af de største stjerner i nyere tysk cykelhistorie hedder Jan Ullrich.

Han vandt Tour de France i 1997, men han blev senere fedtet ind i Operacion Puerto og indrømmede i 2013 sit indtag af præstationsfremmende midler. Ligesom mange andre ryttere fra 1990'erne.

Men hvor den franske eks-doper Richard Virenque og andre med broget fortid er blevet taget imod med kyshånd ved officielle Tour-arrangementer, så er Jan Ullrich blevet en paria.

Selv om starten er i hans hjemland, har arrangørerne ikke ønsket at gøre Ullrich til en del af den tyske Tour-fest, og det har delt vandene.

Tyskeren Marcel Kittel (Quick-Step) er en af de største sprintstjerner i feltet. Han er glad for at åbne ballet på hjemmebane, men han undrer sig over den manglende vilje til at lade Ullrich være en del af Tour-starten.

På Quick-Steps pressemøde inden lørdagens enkeltstart var det tydeligt, at Kittel havde noget på hjerte, da spørgsmålet faldt.

- Jeg vil helst svare på spørgsmålet på tysk, lød det fra Kittel, da Ullrich-emnet blev bragt op efter et par standardsvar omkring drømmene om etapesejre.

Emnet krævede, at han fik formuleret sig korrekt.

Tyskerens svar var langt. Man mærkede hans følelser omkring emnet. Det lyse pophår sad mainstreamet som altid, men under lokkerne gemte sig overvejelser, der tydeligvis var gjort, inden spørgsmålet faldt.

- Fra et menneskeligt synspunkt er det en stor skam for Jan Ullrich, indledte Kittel.

Han undlod behændigt at anklage ASO eller arrangørerne i Düsseldorf for noget, men han lod sin holdning skinne igennem.

- Jeg kan forestille mig, at det er meget svært for ham (Ullrich, red.). Alle fortjener en ny chance, lød det fra Marcel Kittel i løbet af svaret, som vel varede god et minut. Uafbrudt.

I maj måned blev Jan Ullrich udnævnt til sportsdirektør for cykelløbet Rund um Köln, men efter blot tre dage trak han sig fra posten.

En strid modvind i de tyske medier med afsæt i hans dopingfortid var mere, end Ullrich ville være med til. Comebacket i cykelsporten blev skrinlagt, og Tour-starten bliver også uden den rødhårede elegantiers tilstedeværelse.

Sammen med blandt andre Lance Armstrong er Jan Ullrich fortsat en varm kartoffel i cykelsporten.