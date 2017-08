Tysk tenniskomet slår overraskelse fra Barbados

Det gjorde Darian King tirsdag morgen dansk tid i US Open, men han blev slået ud i første runde af tyskeren Alexander Zverev efter et nederlag på 6-7, 5-7, 4-6.

Den fjerdeseedede tysker havde dog langt større problemer med at vinde kampen, end sætcifrene umiddelbart antyder.

Første sæt varede 1 time og 20 minutter og bød generelt på underholdende og seværdig tennis med mange lange dueller.

I det dramatiske første sæt havde Darian King to sætbolde, men han udnyttede dem ikke.

Alexander Zverev, der er nummer seks i verden, vandt efter tiebreak med 11-9 på sin fjerde sætbold.

To gange var Darian King heldig med netrullere, der snød Alexander Zverev.

Og barbadieren vil især være skuffet over, at han lavede en dobbeltfejl på en af sine to sætbolde.

Næsten lige så tæt og jævnbyrdigt blev det i andet sæt, hvor duellanterne fulgtes ad til stillingen 5-5.

Herfra vandt 20-årige Alexander Zverev to partier i træk og styrede sikkert mod sejren med 2-0 i sæt.

I tredje sæt kunne Darian King, der er nummer 168 i verden, ikke levere overraskelsen.

Alexander Zverev brød tidligt i sættet Darian King og kom kort efter foran 3-1. Sent i sættet havde Darian King et par breakbolde, men magtede ikke at få skabt spænding endnu en gang.

I anden runde skal Alexander Zverev møde kroaten Borna Coric, der er nummer 61 i verden.