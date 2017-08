Tysk stjerneskud ærgrer sig efter tidlig US Open-exit

Tennisturneringen US Open i New York måtte natten til torsdag dansk tid tage afsked med den fjerdeseedede spiller i herresingle, Alexander Zverev.

Dermed må Alexander Zverev konstatere, at han fortsat ikke har formået at spille sig længere end anden runde ved US Open i karrieren.

- Den måde, jeg spillede på, var rystende. Hele turneringen er rystende for mig, siger tyskeren til nyhedsbureauet Reuters.

Alexander Zverevs ærgrelse skyldtes ikke mindst, at han efter skotten Andy Murrays afbud var den højest seedede spiller i nederste lodtrækningshalvdel.

I den øverste halvdel står topseedede Rafael Nadal fra Spanien og schweizeren Roger Federer til at møde hinanden i semifinalen.

- Jeg ved, at jeg kunne have udrettet store ting her. Jeg ved, at jeg kunne have gjort noget, jeg ikke havde gjort før.

- Jeg var den højest rangerede spiller i den nederste halvdel, efter at Andy trak sig.

- Lodtrækningen er ret åben i den nederste halvdel. Jeg tænker, at jeg burde have været favoritten dér. Jeg spillede bare en rigtig, rigtig dårlig kamp, så det er uheldigt. Men sådan er det, siger Alexander Zverev.

Tyskerens ærgrelse bliver næppe mindre af, at han kun fik brudt sin serv en enkelt gang i kampen.

Borna Coric var imidlertid skarpest i tiebreaken i både tredje og fjerde sæt, som kroaten vandt med henholdsvis 7-1 og 7-4.