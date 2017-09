Tysk stjerne inviterer 1200 børn til landskamp

- Jeg fik muligheden for at gøre det her til kampen i Stuttgart. For mig personligt var det vigtigt ikke at give penge, men at børnene skulle få en oplevelse ud af det.

- De fleste af dem ville normalt ikke have mulighed for at komme til sådan en kamp af forskellige årsager, blandt andet af økonomiske eller logistiske årsager, siger den tyske verdensmester.

Juventus-spilleren har en fond, der håndterer billetterne og hjælper de mange børn til stadion.

Tyskland kan kvalificere sig til VM mandag aften, hvis holdet slår Norge, samtidig med Nordirland ikke vinder hjemmekampen mod Tjekkiet.