Tysk landstræner hylder talenter efter fænomenal sejrsuge

Den tyske landstræner, Joachim Löw, havde svært ved at skjule sin glæde, efter at hans udvalgte til Confederations Cup havde besejret Chile i finalen med 1-0.

Navne som Manuel Neuer, Jérôme Boateng, Sami Khedira, Toni Kroos og Thomas Müller fik lov at holde sommerferie, mens en række unge spillere fik chancen.

Alligevel lykkedes det tyskerne at besejre de afrikanske, asiatiske, mellemamerikanske og sydamerikanske mestre på vejen til turneringssejren.

- Jeg er ufattelig stolt af dette hold, for vi har kun været sammen i tre en halv uge, siger han.

Holdet til finalen søndag havde en gennemsnitsalder på lidt over 24 år. Chiles spillere var i gennemsnit over 30 år. Julian Draxler, der er 23 år og bar anførerbindet i finalen, var den mest rutinerede tysker med 35 landskampe.

- Du kunne føle under træningerne hver dag, at der var noget stort på vej. Du kunne mærke en ufattelig sult efter at vinde, både under træningerne og i kampene, så sejren var fuldt fortjent, siger landstræner Löw.

Sejren ved Confederations Cup kommer, bare to dage efter at Tyskland vandt EM for U21-landshold efter en finalesejr på 1-0 over Spanien.

- Alle disse spillere på det hold står nu i en meget bedre situation, end de gjorde før, siger Joachim Löw.