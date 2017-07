Tysk landstræner: Det rigtige at aflyse kvartfinalen

Store mængder vand på banen i Rotterdam betød, at Uefa efter flere korte udsættelser til sidst meldte ud, at det var umuligt at gennemføre kampen. I stedet spilles den søndag klokken 12.00.

- For mig var det vigtigste, at spillerne kunne tage bolden med sig og skyde på mål.

- Men man kunne se, at det gik ikke, siger Steffi Jones.

Kampen var oprindelig sat til at gå i gang klokken 20.45, men massiv regnvejr over Rotterdam gjorde det umuligt.

Frivillige forsøgte i mere end en time at rydde banen for vand, og Uefa meldte ud over højttalerne, at man ville forsøge at få kampen i gang til 21.50. Både de danske og tyske spillere gik igen på banen for at varme op.

Kort efter kom meldingen, at kampen var udsat til søndag.

- Spillerne gik ud på banen igen og var koncentrerede, siger Steffi Jones.

- Vi var klar, hvis vi skulle spille. Det kunne man se, og det finder jeg meget professionelt af dem.

- Men nu er vi alle glade for, at vi ikke skulle spille, siger den tyske landstræner.