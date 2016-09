Tysk fodboldboss vil forlænge med landstræner

Præsidenten siger også, at forbundet ikke vil presse Joachim "Jogi" Löw til at tage en beslutning nu. Landstræneren bestemmer selv tidspunktet for forlængelsen, hvis han altså vil have den.

Kontrakten løber til VM 2018, men Det Tyske Fodboldforbund (DFB) vil gerne have Joachim Löw til at blive længere i jobbet som landstræner.

- Af respekt for vores VM-vindende træner skal Jogi selv have lov at bestemme. Hvis han ønsker at træffe en beslutning lige efter VM, vil jeg sige, at vi gør det på den måde, siger Reinhard Grindel.

54-årige Löw tjente i to år som daværende landstræner Jürgen Klinsmanns assistent, før han efter VM i 2006 overtog cheftrænerposten.

Han forlængede sin kontrakt efter VM 2010, mens de efterfølgende forlængelser er indgået før store turneringer.

Som landstræner har Joachim Löw ført Tyskland til EM-sølv (2008), VM-bronze (2010), EM-semifinale (2012), VM-guld (2014) og EM-semifinale (2016).