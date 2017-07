Tysk basketikon øjner eksklusiv klub efter ny aftale

Dirk Nowitzki kan se frem til at blive den kun anden spiller i historien, der spiller 20 sæsoner hos det samme hold i verdens bedste basketliga, NBA.

Nowitzki har ifølge amerikanske medier underskrevet en toårig kontrakt til en værdi af 10 millioner amerikanske dollar - svarende til 65 millioner kroner.

Dermed kommer han i samme klub som legendariske Kobe Bryant. Kobe Bryant, der indstillede sin NBA-karriere for lidt over et år siden, spillede 20 sæsoner hos Los Angeles Lakers.

Allerede i april gav Nowitzki udtryk for, at han gerne vil blive hos Dallas.

Det var derfor også forventet, at det tyske ikon ville fortsætte hos holdet, til trods for at han ikke længere har en bærende rolle på banen.

Nowitzki er den mest scorende udlænding i NBA's historie og den sjette mest scorende spiller nogensinde. Han har været udtaget til 13 All-Star-kampe og blev valgt som ligaens mest værdifulde spiller i 2006-2007-sæsonen.

I 2011 vandt han NBA-mesterskabet med Dallas Mavericks og blev i samme ombæring kåret til finalens mest værdifulde spiller.