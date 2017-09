Truende orkan forstyrrer danske roeres VM-optakt

Mandag rejste Danmarks bedste roere til Clermont i Florida for at forberede sig til VM, der indledes 24. september i Sarasota, ligeledes i Florida.

Orkanen Irma nærmer sig det sydøstlige USA, hvor Florida er placeret, og i den danske VM-lejr frygter man, hvad konsekvenserne bliver, hvis orkanen rammer.

- Alle er bekymrede for den der orkan. Alle er bekymrede for, hvad vi gør, og hvordan vi håndterer det, siger cheftræner for damegruppen, Mads Haubro, i en pressemeddelelse fra Dansk Forening for Rosport.

- Vi er bekymrede, fordi vi ikke kender det fra Danmark. Når der kommer en storm i Danmark, så ved vi godt, hvad det betyder, men det ved vi ikke her.

Han siger, at delegationen tager alle de forholdsregler, man kan, og så er der fortsat håb om, at orkanen skifter retning.

Det håb deler man hos VM-organisationskomitéen.

- Meteorologerne har to forskellige scenarier for, hvor orkanen ville bevæge sig hen. Enten syd om Florida ned mod Cuba, eller også at den vil dreje nordpå op igennem Florida, siger Jessica Shorin fra organisationskomitéen.

- Og de seneste meldinger går nu på, at den vil dreje nord om. Tingene kan stadig nå at ændre sig, men det ser ud til at kunne blive en ret hård omgang.