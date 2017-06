Trods spareøvelser bliver Tokyo-OL dobbelt så dyrt

I denne uge oplyste arrangørerne, at prisen for OL ender på 1400 milliarder yen svarende til 83 milliarder kroner.

Da den japanske hovedstad tilbage i 2013 blev tildelt værtskabet lød prisen på 43 milliarder kroner.

Nu kritiserer en politisk ekspert den oprindelige pris for at være alt for lavt sat.

- Tallene i det oprindelige bud er nærmest fiktion, siger Shinichi Ueyama til AP.

Professoren, der på vegne af den japanske regering har ledt en undersøgelse vedrørende OL-omkostningerne, fortæller, at man så bort fra en række poster i den oprindelige pris.

Det drejede sig blandt andet om omkostninger til design af bygninger, sikkerhed og transport.

Allerede i 2015 så den japanske regering sig nødsaget til at ændre på planerne for flere af stadionbyggerierne for at afbøde eskalerende omkostninger.

Ifølge et estimat risikerede den samlede pris for OL at nå 200 milliarder kroner - mere end fire gange den budgetterede pris - hvis der ikke blev grebet ind.

På det olympiske stadion har man nu sparet rulletaget væk og flere siddepladser er gjort midlertidige. Flere andre tiltag har været med til at holde omkostningerne nede.

Professor Shinichi Ueyama vurderer, at de eskalerende omkostninger har skræmt andre lande og byer fra at afholde OL.

- Det går op for mange lande, at der er et mønster. Derfor holder de sig fra OL.

- Hvis man laver en undersøgelse i ethvert demokratisk land, så ønsker folk ikke, at deres skattepenge bruges på dyre sportsbegivenheder, siger Ueyama til AP.

Til september skal Den Internationale Olympiske Komité (IOC) vælge OL-værten for 2024. Kun Paris og Los Angeles er i spil.

IOC overvejer at tildele de to byer et OL hver - i 2024 og 2028 - på grund af den vigende interesse for at afholde OL.