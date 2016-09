Trist Mikkel Bødker om dyre fejl: Kun skyld i ét mål

Efterfølgende er San José Sharks-stjernen dog kun indstillet på at tage skylden for et af de to mål.

- Jeg fik lavet ét pucktab. Den anden ramte dommerens skøjte. Den gider jeg sgu ikke at tage skylden for, men det er selvfølgelig ærgerligt og irriterende.

- Vi kan ikke sætte en finger på arbejdsindsatsen, ud over at vi lavede nogle dumme fejl, mig selv inkluderet, lyder det fra den frustrerede dansker.

I det hele taget er ærgrelsen stor i den danske lejr, hvor man har fornemmelsen af at have spændt ben for sig selv.

Landstræner Jan Karlsson fremhæver "fatale fejl" ved Hvideruslands første, andet og fjerde mål.

- Jeg skal ikke pege fingre ad nogen. Dommeren er et dødt punkt. Det er dumt at ramme ham. Man kan ikke rigtigt give dommeren skylden, siger Karlsson med henvisning til Bødkers træf på dommerens skøjte.

Karlsson er især irriteret over, at pucken blev tabt, mens holdet stormede hovedkulds fremad isen.

- Vi tabte pucken på forkerte steder. Man kan konstatere, at folk havde en lille smule svært ved at regne i de situationer, siger Karlsson, der har et mantra om, at hvis man kan se fire holdkammerater foran sig, skal man udelukkende spille sikkert.

Danmark havde ellers fået en fremragende start, hvor Hviderusland blev presset tilbage og kun blev reddet af det stærkt spillende Kevin Lalande i målet.

Måske endte den flotte start som en ulempe for danskerne, der blev en smule ukoncentrerede.

- Det kan der ligge noget i. Vi forventede at komme under hårdt pres. Men vi spillede os let ud af det, kom til fine afslutninger og scorede et mål. Publikum peb efter syv-otte minutter, og det var den største udmærkelse, vi kunne få.

- På en måde tålte vi ikke den succes, for vi begyndte at slække på visse ting, konstaterer Jan Karlsson.