Trist Kevin Magnussen er overrasket over afkørsel

Så gik det imidlertid galt for danskeren, der fra en niendeplads kørte af banen og måtte i pit for tredje gang.

Da han kom tilbage, lå han sidst af de kørere, der var tilbage på banen, og det endte med en 15.-plads i grandprixet.

- Jeg ved ikke helt, hvorfor jeg låste så slemt med begge forhjul. Det var en kæmpe overraskelse for mig, men det skete, og det var slutningen på racet, siger Kevin Magnussen til TV3 Sport.

Den danske Haas-kører henviser til, at han ikke havde mulighed for at komme i top-10 og dermed i VM-pointene efter sit tredje pitstop.

På tidspunktet for danskerens afkørsel lå Haas-teamet til at få point til begge sine kørere for anden gang i sæsonen.

Franske Romain Grosjean endte på en syvendeplads og hentede seks point til sig selv og Haas.

Kevin Magnussen er i tvivl om, hvad der udløste afkørslen.

- Jeg blev overrasket over det. Men jeg skal ind og tjekke, om det bare var en fejl 40 (kørefejl, red.), eller om det er noget, vi kan rette op på.

- Men det er rigtig trist at stå her og vide, at vi kunne have scoret point med begge biler for anden gang i denne sæson.

- Den bliver hård at sluge på vej hjem, men heldigvis er der et løb igen i næste weekend, hvor vi forhåbentlig kan gøre det igen, siger danskeren.

Kevin Magnussen er noteret for 11 VM-point efter 12 af 20 grandprixer i sæsonen.