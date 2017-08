Trimmet KIF vender tilbage til rødderne

KIF Kolding Københavns håndboldherrer har skåret ind til benet, trimmet truppen for løntunge stjerner og handlet billigt ind.

Personligheder som målmanden Kasper Hvidt og forsvarsgeneralen Lars Jørgensen er stoppet med at spille håndbold.

Tilbage står en slankere KIF-trup på et lavere budget.

Dog er der hentet nogle spændende navne som den norske stregspiller Petter Øverby samt målmandsveteranen Søren Haagen, mens profiler som Bo Spellerberg og Magnus Landin fortsat er i truppen.

Sportschef Lasse Boesen er trådt ind på trænerbænken som assistent, så han har på alle måder snor i klubben.

- Det har sine konsekvenser at miste så store personligheder. Der er ingen tvivl om, at vi mister noget image og værdi af vores brand med de afgange.

- Men igen ser jeg et enormt stor potentiale i nogle nye personligheder, som også har adresse i øst, siger Lasse Boesen.

Sportschefen fremhæver den talentfulde back Nicolas Kristiansen, som han spår et flot år og muligt gennembrud.

- Det er et helt nyt setup på banen. Jeg er fortrøstningsfuld, men jeg er også spændt på at se bredden på holdet.

- Hvis vi bliver ramt af skader, så er truppen ikke så stor. Omvendt er jeg egentlig meget tilfreds med det, jeg har set indtil videre.

- Jeg føler, at indstillingen og selvopfattelsen fra spillere og ledere er intakt. Vi trækker i samme retning, og det er en god start, siger Lasse Boesen.

Han erkender, at trænersatsningen med Carlos Ortega gik dårligt. Så der skulle noget Kolding-dna ind i klubben igen.

Lars Frederiksen, der senest var træner for Team Esbjergs kvinder og har en fortid i KIF som spiller, er hentet ind som cheftræner.

- Vi kiggede meget grundigt efter, hvad der skulle være fundamentet for os. Vi kunne tydeligt se, at fundamentet blev mere eller mindre brudt under Carlos.

- Vi er ved at finde tilbage til det og arbejder hårdt på at få det bygget op igen. Vi vil gøre det ekstremt attraktivt at være en del af vores spillertrup, siger Lasse Boesen.

I øjeblikket er KIF-truppen ved at blive sammenspillet på diverse træningslejre, inden det går løs i pokalturneringen 24. august ude mod Otterup.

- Vi er stadig tidligt på den. Men en målsætning for os er at kvalificere os til slutspillet. Vi var med sidste år som nummer otte, og vi vil gerne være med igen i år.

- Jeg tror på, at det kan lykkes for os. Vi lever lidt under radaren lige nu. Men jeg tror, vi kommer hurtigere tilbage, end folk regner med, siger Lasse Boesen.

I sidste sæson havde KIF problemer med at udbetale løn til tiden til spillerne, men den økonomiske situation er forbedret forud for den kommende sæson.

- Det er klart min overbevisning. Hvis ikke der er opbakning til holdet i år, så tror jeg aldrig, der bliver det.

- Vi har virkelig skåret ned på alt, hvad der kunne skæres ned på. Og måske mere end hvad der egentlig er sundt, siger Lasse Boesen.

KIF åbner for alvor sæsonen med ligakampen 2. september mod TTH Holstebro i Brøndby.