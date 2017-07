Triatlet: Ironman i København giver mig vinger til Hawaii

For Michelle Vesterby handler Ironman i København om at få en succesoplevelse forud for Ironman-VM på Hawaii i oktober.

- Jeg prøvede det i 2015, hvor jeg vandt i København. Der var jeg under pres for at kvalificere mig til Ironman-VM og var så fokuseret, at det først var helt til sidst, jeg kunne nyde opbakningen.

- I år er jeg kvalificeret, så nu gælder det om dels at gøre alt, jeg kan for at vinde og samtidig virkelig huske at nyde den fuldstændigt vanvittige stemning fuldt ud.

- Jeg håber virkelig, at det kick, København kan give mig, vil give mig vinger hele vejen til Hawaii, siger Michelle Vesterby i en pressemeddelelse.

Michelle Vesterby vil være en af favoritterne i København, og hun glæder sig til at opleve tilskuerne tæt på.

- Den følelse, du kan få af at opleve 200.000 landsmænd, der støtter dig og de andre atleter, er noget, man kan tage med sig og huske på, når der skal graves ekstra dybt til VM, siger Michelle Vesterby.

Hun er begejstret for, at løbet i år sætter fokus på de kvindelige triatleter.

- Og så glæder jeg mig til at indvi det helt nye målområde ved Skuespilhuset og Ofelia Plads. Det kan kun blive en kæmpe fest, og drømmen er selvfølgelig at være først over målstregen.

- Jeg ved, at der vil være mange af de bedste elitemotionister og semiprofessionelle blandt mændene, der vil jagte os, men det giver bare ekstra motivation, siger hun.

KMD Ironman Copenhagen vil have 3200 deltagere og bestå af 3,8 kilometer svømning, 180 kilometer cykling og 42 kilometer løb.