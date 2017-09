Tre russiske håndboldspillere går i dopingfælden

Det Europæiske Håndboldforbund (EHF) meddeler på sin hjemmeside, at tre russiske håndboldspillere blev testet positiv for brug af doping under kvindernes U19-EM-slutrunde i Slovenien i august.

En russer blev testet positiv under de indledende runder af turneringen, mens yderligere to blev testet positiv i knockoutfasen.

I knockoutfasen vandt Rusland med 28-27 over Danmark i semifinalen. Russerne endte med at tabe finalen, mens danskerne vandt bronzekampen over Ungarn.

Dopingprøverne fra slutrunden er blevet analyseret på et laboratorium, der er godkendt af Det Internationale Antidoping Agentur (Wada).

Al dokumentation og alle resultater er sendt videre til EHF's interne domstol. EHF vil mandag komme med yderligere oplysninger omkring de tre positive dopingprøver.

Frem mod OL i Rio sidste år var der stor debat om, hvorvidt russiske atleter skulle have lov til at stille op, efter det blev afsløret, at landet havde haft et statskontrolleret dopingprogram.

Dengang var det op til de enkelte specialforbund at afgøre, om russere måtte deltage i forbundenes sportsgrene. Det betød blandt andet, at atletikkonkurrencerne var uden russiske atletikudøvere.