Travl assistenttræner forlader Klavs Bruuns side

Årsagen til stoppet skyldes øget travlhed i civilkarrieren for Herskind, som ikke længere kan finde tid til at dedikere sig til jobbet som assistent for Klavs Bruun Jørgensen.

- Jeg vil gerne starte med at understrege, at der ikke er nogen som helst dramatik i det her. Mit firma har vokset sig langt større, siden Klavs og jeg startede som landstrænere for to år siden, siger Herskind ifølge DHF.

- Jeg har derfor ikke længere mulighed for at gøre begge dele på 100 procent, og jeg er ikke typen, der går på kompromis med det, jeg laver.

- Det er rigtig ærgerligt, at rejsen for mit vedkommende slutter her, men jeg er glad for, at der er god tid til at finde min afløser.

Danmarks kamp mod Tyskland 8. juni bliver Herskinds sidste opgave for de danske håndboldkvinder.

Han nåede at udfylde assistentrollen i to år, hvor højdepunktet var EM i Sverige i december, da Danmark spillede sig frem til semifinalen. Det endte med en fjerdeplads.

Hos DHF er man ærgerlig over at miste Søren Herskind, men man har forståelse for beslutningen.

- Søren har sammen med Klavs flyttet landsholdet rigtig meget de seneste to år, siger DHF's nyligt tiltrådte sportschef, Morten Henriksen, i pressemeddelelsen.

- Selv om vi havde håbet på, at deres parløb kunne fortsætte mange år endnu, så har vi også fuld forståelse for, at hans civile karriere ikke længere er forenelig med alle de rejsedage, et job i landsholdsledelsen kræver.

Morten Henriksen fortæller, at DHF allerede er i gang med at lede efter Herskinds afløser.