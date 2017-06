Transferkaos: To klubber henter samme spiller

Torsdag aften blev den 24-årige midterforsvarer, der hidtil har optrådt for engelske York City, præsenteret i to rivaliserende klubber fra den bedste fodboldrække i Nordirland.

Belfast-klubberne Linfield og Crusaders hævder hver især, at de har indgået en aftale med Robinson.

Linfield-manager David Healy fortæller til klubbens hjemmeside, at Josh Robinson har indgået en kontrakt af tre års varighed.

- Det er med glæde, at jeg kan fortælle vores tilhængere, at Josh Robinson her til aften har sagt ja til at spille for Linfield på en treårig kontrakt, siger Healy.

Rivalen Crusaders hævder, at den har indgået en fireårig aftale med midterforsvareren, der tidligere i karrieren har optrådt for både Crusaders og Linfield.

- Det var meget nemt at forhandle med Josh, siger kasserer Tommy Whiteside til klubbens hjemmeside.

- Han kom hjem til mig 9. juni, og vi blev hurtigt enige om betingelserne og underskrev en forhåndskontrakt gældende fra 29. juni 2017. Det er godt at have Josh tilbage i folden, siger Whiteside.

Ifølge BBC ventes en afklaring i sagen senere fredag.