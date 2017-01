Michael Laudrup er for anden gang i karrieren træner i Qatar.

Transferforbud rammer Michael Laudrups klub i Qatar

Flere ansatte i Al-Rayyan har ikke fået løn til tiden, og nu får klubben forbud mod at hente forstærkninger.

Samtidig venter flere ansatte i klubben på at få udbetalt deres løn.

Han har aktuelt ikke mulighed for at forstærke sin trup, før Asiens Champions League begynder i februar.

Michael Laudrups klub i Qatar, Al-Rayyan, er ramt af økonomiske problemer, og det får nu konsekvenser for den danske fodboldtræner.

Det bekræfter Michael Laudrup i en mail til BT.

- Det er korrekt, at der har været og stadig er nogle økonomiske udfordringer i klubben, hvilket blandt andet har betydet, at fodboldforbundet indtil videre har meddelt klubben, at man ikke kan tilføre nye spillere til klubben, før tingene er bragt i orden.

- Fra klubbens side har man fortalt os, at alt vil blive gjort, så vi igen har mulighed for at købe/leje spillere, hvilket er en vigtig ting, før vores deltagelse i Champions League-gruppespillet begynder i midten af næste måned.

- Klubben har ligeledes meddelt, at alle, spillere og stab, vil få deres tilgodehavende, skriver Laudrup til BT.

Ifølge avisen er det på grund af mindre økonomisk støtte fra staten, at Al-Rayyan har svært ved at få enderne til at nå sammen.

Michael Laudrup har været træner for Al-Rayyan i 100 dage, og klubben ligger nummer fire i Qatars bedste fodboldrække.