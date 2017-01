Nicolaj Thomsen (th.) - her under træning med landsholdet - skiftede torsdag til FCK.

Trænerfyring banede vej for Nicolaj Thomsens FCK-skifte

Et trænerskifte i Nantes for lidt over en måned siden var stærkt medvirkende til, at Nicolaj Thomsen torsdag skiftede til FC København.

Derefter var der ikke langt til et skifte til de regerende danske mestre.

- FCK er en kæmpe klub, og resultaterne taler for sig selv. Jeg har kendt til interessen tidligere, men tidspunktet har ikke været det rigtige, siger 23-årige Nicolaj Thomsen til FCK's hjemmeside.

- Det føler jeg, at det er nu, efter et lærerigt halvt år i Frankrig, hvor jeg fik godt med spilletid under den tidligere træner. Men nu er situationen en anden, og den nye træner valgte ikke at satse på mig.

- Så klubben gav mig grønt lys til at finde noget andet - og her var FCK en fantastisk mulighed, siger han.

I 2014 var han med til at vinde både DM-guld og den danske pokalturnering med AaB, som han forlod sidste sommer til fordel for Nantes.

Nicolaj Thomsen kan med stor sandsynlighed skrive endnu en DM-titel på visitkortet til sommer, eftersom FCK fører Alka Superligaen med et forspring på 11 point til Brøndby før kampene i foråret.

- Jeg ser FCK som en større klub end Nantes, og jeg har store ambitioner om at vinde titler her i København og være med til at fortsætte den gode stime, holdet er inde i.

- Jeg har også været stolt af min tid i AaB tidligere, men nu er jeg kommet til en sted i min karriere, hvor en storklub som FCK er det rigtige valg for mig.

- Jeg glæder mig meget til at møde mine nye holdkammerater og starte træningen for alvor, selv om det varer et lille stykke tid, før jeg er helt klar efter min skade i foden, siger han.

Nicolai Thomsens kontrakt med FCK løber frem til sommeren 2021.