Træner roser trætte Lyngby-spillere efter sejr

Torsdag aften spillede klubben europæisk fodbold i Slovakiet, og søndag indledte Lyngby den nye sæson i Alka Superligaen med en 2-1-sejr hjemme over Silkeborg IF.

Det stramme program betyder, at Lyngby har haft mindre restitutionstid end normalt op til søndagens kamp.

Derfor var Lyngby-træner David Nielsen også meget begejstret over, at hans spillere formåede at hive de tre point hjem i Superliga-premieren.

- Vi er i et rigtig hårdt program for os. Vi er ikke vant til at skulle spille i Europa, og vi er ikke vant til at have så kort restitutionstid.

- Set i det lys, er det fantastisk, at vi formår at skrue tempoet op i kampen igen, da de kommer på 1-1. Det er en ekstremt stærk mental reaktion fra vores hold, siger David Nielsen.

Sejren over Silkeborg blev sikret efter en sen straffesparkscoring af David Boysen kort tid efter, at gæsterne havde udlignet.

Hjemmeholdet dominerede kampen i første halvleg, hvor Kristoffer Larsen bragte Lyngby i front.

Efter pausen kom gæsterne dog langt bedre med og fik også udlignet. Det gør ifølge David Nielsen blot resultatet endnu flottere.

- Indtil de scorede til 1-1, accepterede vi, at de havde bolden lidt mere. Derfor er det svært at gøre det, som vi gjorde, da vi skruede tempoet op igen, siger han.

Sejren er ifølge Lyngby-træneren et vigtigt signal om, at holdet er i stand til både at spille europæisk fodbold og superligafodbold samtidig.

- Det er vigtigt for os, at vi viser, at vi kan håndtere at spille to kampe på en uge, siger Lyngby-træneren.

På torsdag spiller Lyngby returopgør i kvalifikationen til Europa League, når Slovan Bratislava kommer på besøg.

Lyngby vandt det første opgør i Slovakiet med 1-0.