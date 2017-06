Træner og anfører vil føre Viborg tilbage i Superligaen

Udsigten til en tur i 1. division får dog hverken anfører Jonas Kamper eller cheftræner Johnny Mølby til at løbe væk. De påtager sig ansvaret og vil gøre sit for at rykke klubben op igen.

- Jeg er klar til at føre Viborg tilbage i Superligaen igen. Jeg er en del af den her klub, og jeg er glad for at være her, siger Johnny Mølby.

Jonas Kamper mener, at nedrykningen er selvforskyldt, og han vil ikke løbe fra at have været en del af den.

- Jeg har tænkt mig at fuldføre min kontrakt, hvor jeg har et år tilbage. Nu skal vi have bearbejdet det her, og så skal vi have en frisk start, og det er jeg klar til at være en del af, siger Jonas Kamper.

2-2 var ikke nok for Viborg, da holdet kun formåede at få 1-1 i onsdagens udekamp i Helsingør, som rykkede op på reglen om udebanemål.

Efter søndagens kamp opstod der tumult, da en del af hjemmeholdets fans forsøgte at trænge ind i Viborgs omklædningsrum, for at fortælle spillerne, hvad de mener om nedrykningen.

Politiet blev tilkaldt og fik ro på situationen, og både Kamper og Mølby bemærkede da også optøjerne.

- Jeg kunne høre, der var tumult udenfor, men der var ikke nogen inde i vores omklædningsrum. Det er bare en del af det job, jeg har, siger Johnny Mølby og suppleres af Jonas Kamper:

- Jeg er sindssygt ked af det på fansenes, klubbens og trænerens vegne. Jeg er chokeret og rystet over vores præstation, siger Viborg-anføreren.

Viborg rykkede op i Superligaen i sommeren 2015. I sidste sæson blev klubben nummer otte, men efter sommerpausen står menuen igen på 1. division.