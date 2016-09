Toutouh hylder brandvarm Cornelius efter CL-point

- Han har haft en periode, hvor han var nede efter en skade. Det gik heller ikke så godt i Cardiff. Så der har været mange ting, og han er en ung spiller, men jeg synes, at han har tacklet det rigtig godt i forhold til hans alder.

- Han har vist stor professionalisme, selv om han ikke startede inde i starten af sæsonen. Men han er kommet ind og har scoret en masse mål, så jeg er virkelig glad for, at han er tilbage som dengang, hvor han var rigtig god.

- Han arbejder fantastisk, og han er blevet god til at holde på bolden, uden han mister den. Det giver en sikkerhed, at man altid kan spille ham. Han taber ikke duellerne, og han er ligeglad med, hvem han står over for, han smadrer dem bare. Det er så dejligt at se, siger Youssef Toutouh.

Det var et indlæg fra Toutouh, der førte til Cornelius' mål mod Porto.

Andreas Cornelius har ikke nogen forklaring på, hvorfor han lige i øjeblikket er yderst farlig foran mål. Han gør det samme, som han hele tiden har gjort.

- Der har ikke været noget hokuspokus. Jeg har arbejdet på samme måde hele tiden, og jeg ved, hvad der virker. Men selvfølgelig er jeg sindssygt glad for, hvordan det går nu. Jeg kan gå på banen med en masse ro.

- Jeg tror ikke, det har så meget med selvtillid at gøre, at jeg scorer. Selvtilliden har jeg hele tiden haft. Jeg er en spiller, der skal sættes op af holdet, og det er deres fortjeneste, at jeg scorer, siger Andreas Cornelius.

I sidste sæson lavede han seks mål i 32 kampe i Superligaen og DBU Pokalen.