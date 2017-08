Tourens bjergkonge skifter til lille fransk hold

Derfor må man også tro, at den 25-årige franskmand siden da har været en eftertragtet herre i cykelverdenen.

Alligevel har han netop skrevet kontrakt med det lille franske hold Fortuneo gældende for næste sæson.

Fortuneo er et Pro Continental-hold, hvilket vil sige, at holdet er niveauet lige under eksempelvis Warren Barguils nuværende hold, Sunweb.

Barguil selv er dog glad for det kommende skifte til det franske hold.

Det siger han til Fortuneos hjemmeside.

- Under årets Tour de France viste de, at der er et meget stærkt kollektiv på holdet, og at de også har individuelle kvaliteter.

- Emmanuel Hubert (holdets sportsdirektør, red.) har ambitioner om at få holdet til at vokse yderligere. Han forstår også, at jeg ønsker at køre ligesom i Touren, hvor jeg lod mit angrebsinstinkt tale, siger han.

Fortuneo har også hentet den rutinerede franske rytter Amaël Moinard.