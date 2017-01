Richie Porte har slået et stort hul til de nærmeste forfølgere i klassementet i Tour Down Under.

Tour-bejler kører konkurrenterne i sænk i Australien

Ingen kunne følge Richie Porte (BMC), der klatrede væk fra feltet på 2. etape og nu fører Tour Down Under.

Den australske cykelstjerne Richie Porte (BMC) har kørt sig selv i stilling til den samlede sejr i Tour Down Under.

To gange tidligere i karrieren er Porte endt som en samlet toer i Tour Down Under.

- Det er stort for mig at have førertrøjen i det største cykelløb i Australien. Jeg ville elske at vinde det, siger Richie Porte ifølge cyclingnews.com.

- Der er endnu nogle hårde dage tilbage, fortsætter han.

I den samlede stilling er den førende australier 20 sekunder foran Gorka Izagirre (Movistar) og yderligere to sekunder foran Esteban Chaves (Orica-Scott.

En af årsagerne til det store hul er, at han havde gjort sit hjemmearbejde på den afsluttende stigning.

- Jeg har trænet en del på denne stigning i sæsonoptakten. Den gav os bøvl for to år siden, og det er en drøm at gøre det godt igen på denne måde, siger Porte.

Richie Porte regnes som en af Chris Froomes (Sky) største rivaler til den samlede sejr i sommerens Tour de France.

Tour Down Under består af seks etaper og slutter på søndag.