Tottenham henter sydamerikansk stopper i Ajax

Sanchez har tegnet en seks år lang kontrakt med London-klubben.

- Det er et virkelig godt skridt for mig at komme her for at udvikle min karriere, siger den nye forsvarer til Tottenhams hjemmeside.

Den hurtige stopper debuterede allerede som 17-årig for Nacional i sit hjemland. I 2016 var han med til at vinde Copa Libertadores, den sydamerikanske Champions League, inden han skiftede til Ajax.

I sidste sæson var han stamspiller på Amsterdam-mandskabet, der nåede frem til finalen i Europa League. I alt spillede Sanchez 46 kampe og scorede syv mål for klubben.

Tottenham oplyser ikke, hvor meget Davinson Sanchez har kostet, men engelske medier erfarer, at prisen er i omegnen af 42 millioner britiske pund, svarende til 342 millioner danske kroner.

Dermed bliver han Tottenhams dyreste spiller nogensinde.