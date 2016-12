Christian Eriksen stod for oplægget til Tottenhams føringsmål mod Southampton.

Tottenham fuldender perfekt jul for topholdene

Tottenham overvandt chokstart og sørgede med sejr over Southampton for status quo i toppen af Premier League.

Christian Eriksen serverede oplæggene til Tottenhams mål til 2-1 og 3-1 og havde et drøn på overliggeren.

Med en sejr på 4-1 ude over Southampton fuldendte Tottenham onsdag en perfekt runde for de seks øverste hold i Premier League.

Med de tre point ligger Tottenham på femtepladsen - nu igen med tre point ned til Manchester United uden for top-fem.

Men det krævede overvindelse af en chokstart på St. Mary's Stadium.

Southampton havde inden kampen kun scoret otte mål i otte hjemmekampe, men der gik under to minutter, før Virgil van Dijk bragte "The Saints" foran.

Den angiveligt transfervarme forsvarsspiller pandede et indlæg efter en dødbold i nettet.

Van Dijk endte dog selv som den lille, da Tottenham udlignede efter 19 minutter. Et indlæg blev rettet af, og Dele Alli vandt hovedstødsduellen med Virgil van Dijk og headede udligningen op i krogen.

Forinden havde Christian Eriksen haft en brugbar mulighed for at bringe Tottenham på tavlen, men danskerens træk efter en frispilning ind i feltet blev for langt.

Udligningen gav Tottenham momentum, og i anden halvleg kom gæsterne fra London foran.

Christian Eriksen sendte et hjørnespark ind i panden på Harry Kane, som lavede kampens tredje flotte hovedstødsmål.

Kane fik også en gigantchance for at score til 3-1, men han lossede et straffespark langt, langt over mål.

I forbindelse med straffesparket fik hjemmeholdets Nathan Redmond rødt kort. Han tegnede sig for forseelsen, hvor Dele Alli var på vej igennem og faldt efter en løbeduel med Redmond, som efterfølgende brokkede sig over dommer Mike Deans beslutning om at pege på pletten.

Med en mand i overtal fik Tottenham masser af plads, og flere gange var holdet tæt på at udbygge føringen.

20 minutter før tid sendte Christian Eriksen et kraftfuldt skud fra kanten af feltet på overliggeren.

Southampton fik chancen for udligning, da Tottenhams målmand, Hugo Lloris, kom på skovtur og serverede bolden for den indskiftede Pierre-Emile Højbjerg.

Danskeren forsøgte at skyde første gang langt udefra, men fik ikke ramt ordentligt på bolden med sit venstreben.

Fem minutter senere scorede Heung-Min Son til 3-1, efter Christian Eriksens lange aflevering blev rettet lidt af og sendte sydkoreaneren alene mod mål.

Dele Alli satte punktum til 4-1.