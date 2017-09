Tottenham-chef kræver disciplin af nyindkøbt ballademager

Den franske midtbanespiller, der blev hentet i Paris Saint-Germain, har flere gange sat sig selv i uheldige disciplinære situationer.

Men skulle det ske i Tottenham, så er signalet fra manageren ikke til at tage fejl af:

- Jeg har sagt til ham (Aurier, red.), at jeg slår ham ihjel. Jeg giver ham en skalle, siger Pochettino, som er kendt for at have en streng disciplin på sit fodboldhold.

Truslen skal nok ikke tages helt bogstaveligt, og Pochettino fortæller, at han har haft en lang snak med forsvarsspilleren, og han er positiv efter samtalen.

- Han ved, hvem vi er, hvad vi forventer af ham, og for os er det meget vigtigt, ikke kun i forhold til ham, men i forhold til alle vores spillere, hvordan spillerne opfører sig i klubben.

- Vi er nødt til at bevare den dynamik, vi har skabt. Jeg stoler på ham, og jeg er sikker på, at han kan få succes her og hjælpe klubben med at opnå de ting, vi gerne vil, siger manageren.

Aurier er kendt som lidt af en ballademager, og Tottenham havde problemer med at få en arbejdstilladelse til den 24-årige højreback.

Det skyldtes, at han i 2016 fik en betinget fængselsdom for at give en politibetjent en albue i hovedet i Paris i 2016.

Albuen betød, at han ikke kunne spille, da PSG mødte Arsenal i London i november. Han måtte ikke komme ind i landet.

I sidste sæson fik han en karantæne af PSG, da han kom med homofobiske udmeldinger vedrørende klubbens tidligere træner Laurent Blanc.

Den ivorianske landsholdsback kom til Londonklubben i det netop overståede transfervindue for en pris på 25 millioner euro, hvilket cirka svarer til 186 millioner kroner.