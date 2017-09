Tottenham-boss: Vigtigt at åbne med sejr over Dortmund

Tottenham gav onsdag sig selv en god chance for at overgå sidste sæsons præstation i Champions League.

Tottenham-manager Mauricio Pochettino og hans spillere vandt dermed en nøglekamp i gruppe H.

- Det var så vigtigt for os, at vi fik alle tre point mod et så fantastisk hold som Dortmund, siger Pochettino til Det Europæiske Fodboldforbunds (Uefa) hjemmeside.

- Det er godt for selvtilliden, og nu får vi hevet alle mand med fra start.

- Vi skal stadigvæk forbedre os, lære og gøre det bedre. Men vi er tidligt på sæsonen, så vi er glade, siger manageren.

Son Heung-Min bragte tidligt i kampen Tottenham foran, inden Harry Kane med to scoringer afgjorde sagerne mod Dortmund, der dominerede store dele af kampen.

- Kane var fantastisk. Det viste han i aften med mål i Champions League, hvor han får den credit, han fortjener.

- I mine øjne er han en af de bedste angribere i verden, siger Pochettino.

Tottenham og Dortmund er i gruppe med Real Madrid, der onsdag slog Apoel FC med 3-0. Mange forventer, at den regerende CL-mester, Real Madrid, til vinter vil tage den ene af de to pladser videre i turneringen.

Det efterlader blot én plads mere at spille om for Tottenham og Dortmund.

Harry Kane synes, at Tottenham fik sendt et vigtigt signal.

- Mange har talt om, at vi er i en hård gruppe, men vi er her for at bevise os selv mod de bedste.

- Det kunne vi ikke gøre på en bedre måde - med en sejr over et meget godt Dortmund-hold på hjemmebane foran vores egne fans. Det kan vi tage med os videre, siger Harry Kane.

- Vi har sagt, at vi ville forbedre vores form på hjemmebane i forhold til sidste sæson, og det var en stor aften. Specielt for vores fans.

Om to uger skal Real Madrid på besøg i Dortmund, mens Tottenham skal en tur til Cypern.