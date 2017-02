Den tidligere OB-træner Lars Olsen kan ikke genkende det billede, som Emil Ousager tegner af OB under Olsens ledelse. (Arkivfoto).

Toptrænere afviser kulturskred i OB i deres regeringstid

I et læserbrev i Fyens Stiftstidende kritiserede den tidligere OB-målmand Emil Ousager kulturen under de tre trænere.

De tidligere OB-trænere Lars Olsen, Henrik Clausen og Ove Pedersen blev i weekenden beskyldt for at være blandt årsagerne til klubbens skuffende resultater de senere år.

Ifølge Ousager skete der et kulturskred, da Lars Olsen kom til klubben i 2007.

Den daværende stjerne Eric Djemba-Djemba fik ifølge Ousager lov til at tage på druk to dage før vigtige kampe, mens målmand Roy Carroll kunne møde fuld op til træning og fortsat komme på holdkortet.

Lars Olsen, der i dag er landstræner for Færøerne, afviser sagerne.

- Jeg kan fuldstændig tage afstand fra, at der var nogen, der dukkede fulde op til træning og så spillede på holdet, siger Lars Olsen til BT.

Han henviser samtidig til, at OB under hans kommando fra 2007 til 2010 rent faktisk skabte gode resultater med to andenpladser i Superligaen.

Olsen mener, at spirerne til OB's problemer er lagt efter hans tid.

Emil Ousager beskriver Lars Olsens afløser Henrik Clausen som "et eklatant selvmål" af OB's ledelse. Clausen havde ikke respekt i spillertruppen på grund af sin tidligere rolle som fysisk træner.

Også rutinerede Ove Pedersen bliver kritiseret af den tidligere OB-målmand. I november 2014 blev Pedersen hentet til Odense i et forsøg på at redde klubben ud af bundstriden.

Selv om redningsaktionen lykkedes, så mener Ousager ikke, at Ove Pedersen havde "format nok til at være i en klub som OB". Ove Pedersen forstår ikke kritikken.

- Det, Emil overser, er, at jeg overtog et hold, der lå ubehjælpeligt fast i bunden, siger Ove Pedersen til BT.

- Mentalt havde det store problemer, så opgaven var en helt anden, end hvis jeg havde været træner for et velfungerende hold.

- Jeg tror bare, at det er noget, han ikke kan forholde sig til, for opgaven kunne næsten ikke have været løst bedre, mener Pedersen.

Emil Ousager var gennem en årrække målmandsreserve i OB. Han indstillede karrieren i sommeren 2015.