Topscorer jagter sit landsholdsgennembrud mod Kasakhstan

Han har taget den hollandske Æresdivision med storm, men Nicolai Jørgensen er klar over, at han endnu mangler at levere det endegyldige bevis for, at han er fremtidens spydspids på det danske landshold.

Midterangriberen, der har lavet seks mål i 23 landskampe, kæmper hårdt for at overføre sin målfarlighed fra Feyenoord til Åge Hareides mandskab.